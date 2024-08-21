ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочери Елены Воробей сделали операцию: теперь люди гадают, что случилось

16:31
  • среда
  • 21 августа 2024

Артистка сообщила новость

Елена Воробей несколько раз была замужем (причем дважды фиктивно), у нее есть один ребенок - дочь София. Девочка родилась семимесячной, много болела в детстве. А в 2018 году в Германии наследница Воробей перенесла операцию на позвоночнике из-за сильнейшего сколиоза.

В своей единственной наследнице популярная артистка души не чает. Поэтому она не могла промолчать о том, что случилось с ее кровиночкой. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Елена Воробей опубликовала две фотографии, сделанные из больничной палаты. Оказалось, София вновь госпитализирована, ей сделали операцию.

"Доченька, скорейшего восстановления тебе, солнышко мое. Любим тебя и знаем, что ты в надежных профессиональных руках! Вчера эти часы ожидания во время операции и после казались бесконечными! Но все уже позади. Только позитивный настрой….", - написала Воробей, показав лишь руку наследницы, которую держит в своей.

В комментариях многочисленные подписчики теперь гадают, что же случилось с Софией. В основном все склоняются к версии, что  девушка перенесла хирургическое вмешательство из-за перенесенного ранее сколиоза. А кто-то предположил, что 21-летняя наследница Воробей сделала пластику. Сама Елена не говорит, что случилось с дочкой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Елена Воробей
Елена Воробей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.