Дочери Елены Воробей сделали операцию: теперь люди гадают, что случилось

Артистка сообщила новость

Елена Воробей несколько раз была замужем (причем дважды фиктивно), у нее есть один ребенок - дочь София. Девочка родилась семимесячной, много болела в детстве. А в 2018 году в Германии наследница Воробей перенесла операцию на позвоночнике из-за сильнейшего сколиоза.

В своей единственной наследнице популярная артистка души не чает. Поэтому она не могла промолчать о том, что случилось с ее кровиночкой. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Елена Воробей опубликовала две фотографии, сделанные из больничной палаты. Оказалось, София вновь госпитализирована, ей сделали операцию.

"Доченька, скорейшего восстановления тебе, солнышко мое. Любим тебя и знаем, что ты в надежных профессиональных руках! Вчера эти часы ожидания во время операции и после казались бесконечными! Но все уже позади. Только позитивный настрой….", - написала Воробей, показав лишь руку наследницы, которую держит в своей.

В комментариях многочисленные подписчики теперь гадают, что же случилось с Софией. В основном все склоняются к версии, что девушка перенесла хирургическое вмешательство из-за перенесенного ранее сколиоза. А кто-то предположил, что 21-летняя наследница Воробей сделала пластику. Сама Елена не говорит, что случилось с дочкой.

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