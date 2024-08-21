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Путин приехал в детский госпиталь в Подмосковье

17:08
  • среда
  • 21 августа 2024

Посмотреть медцентр президента приглашал губернатор Алексей Воробьев

Владимир Путин посетил новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля, который вскоре должен заработать в подмосковном Красногорске. Посетить готовящийся к открытию центр президента приглашал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время их встречи в середине июня.

Детский госпиталь получил имя известного хирурга, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Строительство началось три года назад, вскоре медучреждение сможет принять первых пациентов, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин посетил Чечню. В аэропорт Грозного президент прибыл вечером 20 августа. Но несмотря на поздний час, сразу поехал в Ахмат-юрт - родовое село Кадыровых. Там расположено захоронение первого главы Чечни - Ахмата Хаджи, погибшего в результате покушения в 2004 году. Затем президент отправился в Гудермес, где посетил Университет спецназа.

До этого Владимир Путин побывал с визитом в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В частности, президент приехал в Беслан и посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших. Президент почтил память жертв теракта и возложил цветы к мемориалу, а также направился в сгоревшую школу №1, где боевики удерживали заложников.

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