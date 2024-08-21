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Путин ознакомился с итогами строительства ДКЦ имени Л.М. Рошаля

17:55
  • среда
  • 21 августа 2024

Это флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья

Владимир Путин в среду приехал в новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля, который вскоре примет первых пациентов в Красногорске. Это флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья.

В стационаре - 28 профилей медицинской помощи. Более половины медицинских услуг центра - высокотехнологичная хирургия. Например, при врожденных патологиях сердца, ортопедических деформациях или тяжелых черепно-мозговых травмах.

Клиника оснащена робот-ассистированной операционной и площадкой для санавиации. Здесь же - первый в Подмосковье центр внутрисосудистой детской хирургии.

Всего в палатах смогут разместиться почти полтысячи пациентов. И каждый день команда центра готова проводить до 50 операций. Помощь будет оказана по ОМС.

Владимир Путин пообщался с медиками и лично поздравил знаменитого детского хирурга Леонида Рошаля с открытием. Президент поблагодарил его за разрешение дать свое имя центру: "Вы сделали для детского здравоохранения столько, что не только этот, но и другие центры вашим именем можно назвать".

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Владимир Путин в новом Детском клиническом центре им. Леонида Рошаля в Красногорске
Владимир Путин в новом Детском клиническом центре им. Леонида Рошаля в Красногорске
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