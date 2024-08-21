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Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

17:38
  • среда
  • 21 августа 2024

Уже известны конкретные адреса

Новые площадки находятся в пяти административных округах Москвы и позволят расселить 29 старых домов. В результате комфортное жилье получат 5,3 тысячи человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Причем шесть из восьми площадок расположены на месте зданий, включенных в программу реновации.

Уже известны конкретные адреса. Это САО, Хорошевский, 2-й Хорошевский проезд, владение 7; СВАО, Марфино, Улица Академика Королева, владения 16–26; ВАО, Богородское, Миллионная улица, владение 15, корпуса 2 и 3; ВАО, Новогиреево, Кусковская улица, владение 2; ВАО, Новогиреево, Кусковская улица, владение 23; ВАО, Новогиреево, Кусковская улица, владение 25; ЮВАО, Текстильщики, Улица Малышева, владение 26, корпус 1; ЮЗАО, Черемушки, улица Архитектора Власова, владение 23, корпус 2.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для всех фасадов домов, которые строят по программе реновации, разрабатывают индивидуальные решения. Для того, чтобы придать уникальности, используется особенное архитектурное исполнение. Мэр столицы отметил, что благодаря программе реновации создается новый облик многих районов города.

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