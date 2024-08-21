Певица Ирина Дубцова встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Артистка оказала поддержку ребятам

Ирина Дубцова посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту и поделилась своими впечатлениями от увиденного с журналистами. Она отметила, насколько в лучшую сторону произошли изменения.

"Организация в пункте отбора на высшем уровне. Это очень важно. Как женщина, которая вдруг оказалась бы на месте провожающей своего мужа на службу по контракту, я понимаю, что здесь все организовано хорошо. Еще в прошлом году не было места, где люди могут посидеть, пообниматься, поговорить, поплакать и подбодрить друг друга. А в этом году такое место есть, и вообще очень многое изменилось в лучшую сторону. Это здорово. В прошлом году я тоже была в пиковое время, но было гораздо меньше народу. Сегодня просто коридоры забиты, мы еле протискивались сквозь ребят, которые совершенно не грустят", - отметила певица.

Знаменитая исполнительница поблагодарила добровольцев и пожелала им вернуться с победой.

"Я пришла просто сказать "спасибо" и слова поддержки ребятам. И еще раз убедиться в том, что они идут служить не ради денег. И в прошлом году, и в этом году я встретила серьезных, нормальных ребят, у которых есть и работа, и семьи. Они идут не от безысходности, они идут, потому что они нормальные русские мужики, которые хотят защищать свое Отечество", - высказалась Дубцова.

Меж тем заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Москве Леонид Андреев сообщил, что каждый день записываться добровольцами в среднем приходят более 100 человек.

"В нашем пункте отбора прохождение мероприятий кандидатами организовано по принципу одного окна, как во всех современных многофункциональных центрах. То есть желающий попасть на военную службу берет талон в электронной очереди, и с ним он проходит все этапы, начиная с заполнения первичных документов и автобиографии, заявления о поступлении на военную службу по контракту, также проходит медицинскую комиссию, профессиональный психологический отбор, собеседование с психологом. Проходя этапы отбора, также человек может решить все возникающие у него какие-то сложные вопросы, затруднения. Так, у нас находятся представители службы судебных приставов для оперативного решения возникающих трудностей, представители банков, представители нотариальной палаты. А если к нам обращаются иностранные граждане, для их удобства им прикрепляются переводчики. В среднем на пункт отбора приходит ежедневно более 100 человек, и их количество растет", - рассказал он.

Напомним, что Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru. Кроме того дополнительную консультацию можно получить по номеру 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

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