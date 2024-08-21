Виктория Дайнеко объяснила, почему прячет дочь

Певица поговорила о личном

Виктория Дайнеко стала матерью восемь лет назад. От барабанщика Дмитрия Клеймана артистка родила дочь Лидию. Интересно, что певица ни разу не показывала наследницу обществу. В новом интервью Виктория Дайнеко объяснила, почему предпочитает скрывать дочку.

"Почему не выкладываю фото у себя? Не знаю… Я всегда сложно воспринимала публичность, да и дочь сама по себе очень чувствительный ребенок. То есть, она тяжело переживает, если кто-то ей что-то скажет не то, замечание сделает. В Сети огромное количество негатива и злых людей", - отметила артистка.

Виктория не исключает, что однажды вместе с дочкой примет участие в какой-нибудь фотосессии и таким образом предъявит наследницу миру.

Не секрет, что расставалась с Дмитрием Клейманом Дайнеко тяжело, не обошлось без скандала с публичными взаимными упреками и судом. Однако теперь, по словам артистки, все осталось в прошлом. А сам Дмитрий, к слову, не так давно снова стал отцом. Кроме того, он видится с дочкой.

"Что касается алиментов, я решила их отсудить, так как хотелось какой-то системности со стороны отца. Не потому, что я к нему как-то плохо отношусь… Я к нему ровно отношусь, нам нечего делить уже давным-давно. Но не хватало дисциплины в его поведении, — сегодня так, завтра эдак… С Лидой они, конечно, видятся, но хотелось бы, наверно, чаще... При этом, мне кажется, чем взрослее Дима становится, тем больше он осознает ответственность. У них стало лучше складываться общение. Во-первых, и наш ребенок стал старше, с ней проще. А во-вторых, да, родился младший сын. Мне кажется, малыш прекрасно ладит с моей дочкой. И она очень рада, что у нее есть брат, — постоянно вместе тусуются", - отметила Дайнеко.

Сейчас Виктория счастлива в новых отношениях, однако замуж не торопится, сообщает StarHit.

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