Путину показали детский клинический центр в Красногорске. Как это было

С завтрашнего дня здесь заработает диагностическое отделение, а позже - все 28 профилей

Этот день - уверены врачи - открывает новую страницу для детской хирургии в Московской области. Суперсовременный медицинский центр не просто так считают флагманом всего региона. Создание клиники в свое время поддержал лично президент. Над названием долго думать не пришлось. Такой очевидный знак качества.

"Я 50 лет говорил, что в Московской области нет детской больницы. Нет детской больницы. А где есть, там Подольск, Мытищи, Люберцы. Но это - флагманский центр. Есть задумки огромные. Вложения огромные. Может поспорить по задумкам и по содержанию с любым детским центром", - отметил Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии.

О возможностях центра Владимиру Путину рассказывают сами медики. 16 отделений стационара, 23 операционных. Есть реанимационное отделение для новорожденных. А еще - единственное в Московской области детское отделение челюстно-лицевой хирургии. По сути, в этом центре на высоком уровне смогут оказывать мультидисциплинарную помощь пациентам от 0 до 18 лет.

"В Московской области рождается ежегодно порядка 700 детишек с врожденными пороками сердца. Они не все требуют экстренной хирургической помощи, но те, кто требуют, - это достаточно тяжелые пациенты, у которых очень часто бывает сопутствующая патология центральной нервной системы, почек, печени", - рассказал Андрей Свободов, кардиохирург.

"Всю сопутствующую патологию мы, в отличие от узкопрофильных центров, тоже оперируем здесь. То есть и все консультанты, и все специалисты ребенка могут посмотреть, что, конечно, важно. Особенно, на первых месяцах жизни", - добавила Татьяна Шаповаленко, главный врач детского клинического центра имени Л.М.Рошаля.

По самым скромным подсчетам, ежегодно стационарное лечение в этом учреждении смогут получать около 15 тысяч детей. Пройти обследование амбулаторно - еще 150 тысяч. Работать в центре имени Рошаля почетно для самих врачей. Трудиться в этих стенах будут свыше 1600 высококвалифицированных специалистов по 28 медицинским профилям.

"В нашем центре будут лечиться дети с врожденными пороками сердца, с сахарным диабетом и тяжелыми неврологическими заболеваниями. В нашем центре пять педиатрических отделений, где будут работать более 30 докторов-педиатров специалистов", - сообщила Марина Комиссарова, врач-педиатр.

Оперировать и ставить диагнозы уникальная команда врачей-специалистов будет при помощи самого современного оборудования. Для медицинского центра уже закуплено 9,5 тысячи различных аппаратов - в том числе отечественного производства. Оценить которое Владимир Путин смог лично. Продумано все до мелочей: чтобы комфортно было и маленьким пациентам, и медикам, которые их лечат.

"Инфекционная реанимация на 6 коек. И в ее составе есть оперблок. И если, например, ребенок заболевает краснухой и в это время у него случается аппендицит, тогда мы без риска заражения других детишек можем спокойно прооперировать его в этой инфекционной реанимации. И он будет долечивать краснуху или другую вирусную инфекцию", - продолжила главврач.

Открытие такой специализированной клиники жители Подмосковья ждали давно. Почти 4 года наблюдали, как шло строительство. И вот наконец центр имени Леонида Рошаля готов встречать пациентов.

"Хорошее учреждение получилось. Палаты такие удобные для мамочек с малышами. Очень удобные. Очень полезные не только для Московской области, в целом для здравоохранения страны, потому что телемедицина дает возможность общаться со специалистами по всей стране. Это здорово", - подчеркнул президент.

Первое отделение клиники - консультационно-диагностическое - откроется уже 22 августа. Помимо прочего, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев показал президенту макет еще одной строящейся больницы - в Балашихе. Ее строительство планируют завершить в 2027-м.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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