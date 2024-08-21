Жозеп Боррель предложил снять ограничение на использование Киевом западного оружия на территории России ради "миротворческих усилий"

Кадры из Польши. Впервые за 45 лет в европейскую страну прибыл премьер-министр Индии. Кроме Варшавы Нарендра Моди посетит Киев. Главная тема переговоров - это перспективы прекращения конфликта. Вот как предстоящий визит на Украину освещает индийская пресса: "Майдан - самое узнаваемое место на Украине. Я стою около мемориала, на котором установлены украинские флаги и фотографии погибших солдат. Большинство их них - молодые люди. Они умерли - в память о каждом здесь стоят эти флаги. Украина получила мощную поддержку со стороны Запада. Чего она хочет - так это поддержки Глобального Юга. У Индии хорошие отношения с Россией, но Индия взаимодействует и с украинской стороной".

Но Украина и Запад - все еще рассчитывают, что с Россией они будут не договариваться, а диктовать ей условия. Для этого предпринята атака на Курскую область.

Вот еще один показательный эфир. CNN рассуждает что ВСУ скоро потеряют Покровск из-за нехватки ресурсов: "Покровск - небольшой город. Он размером с Бахмут и находится в 60 километрах западнее Авдеевки. Если русские возьмут Покровск, это откроет путь на Краматорск. Украинцы намерены отвлечь силы России, но сейчас они рискуют оказаться в ситуации, когда сил не хватает им самим. Смогут ли украинцы защищать Покровск и другие города? Все задаются этим вопросом, поскольку русские добиваются прогресса".

Киевский режим требует от Запада нанесения ударов по территории России. Вашингтон продолжает делать вид, что к атаке на Курскую область отношения не имеет. Однако в прессе появились публикации, что ВСУ уже несколько раз применили на нашей территории установки HIMARS. Это высокоточное оружие американского производства. То есть уже можно ничего не скрывать.

Первым язык развязал глава европейской дипломатии. Жозеп Боррель заявил, что удары западным оружием по России якобы "помогут миротворческим усилиям".

"Снятие ограничений на использование возможностей против российских военных, участвующих в агрессии против Украины в соответствии с международным правом, может иметь несколько важных последствий: укрепить самооборону Украины, спасти жизни и сократить разрушения на Украине, способствовать продвижению миротворческих усилий", - сказал он.

В российском МИДе в очередной раз обратили внимание всего мира, что нападение на Курскую область, наоборот, аннулирует возможность переговоров: "Вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано".

Запад не спешит это признавать на словах, чтобы не нести ответственность. То же касается и теракта в Балтийском море, когда были взорваны "Северные потоки". Президент Чехии Петр Павел переложил всю вину на киевский режим, но при этом назвал газопроводы законной целью: "Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера. А трубопроводы - это стратегический объект. Если бы атака была направлена на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то - и я специально говорю "условно" - это была бы законная цель".

Если бы Германия имела хоть каплю независимости, подобные слова вызвали бы как минимум дипломатический скандал. Не может союзник по НАТО называть законной целью немецкую энергетическую инфраструктуру, а другие страны альянса - речь о США, Польше и Норвегия - иметь отношение к ударам. Но канцлер Шольц продолжает вести себя словно страус, зарывший голову в песок. Он прилетел в Молдавию. На этот раз руководитель Германии заявил, что ничего не знал о нападении ВСУ на Курскую область. А еще Берлин не только "останется крупнейшим донором Украины в Европе", но и "защитит Молдавию от России".

"Мы знаем, что Россия и пророссийские деятели пытаются дестабилизировать вашу страну. Особенно в свете президентских выборов и референдума о вступлении в Евросоюз, которые назначены на октябрь. Германия на стороне Молдавии, мы окажем стране посильную поддержку", - заявил Олаф Шольц.

Однако немецкие СМИ пишут, что Берлин уже с трудом поддерживает Украину. Германия сократит собственный бюджет и помощь киевскому режиму.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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