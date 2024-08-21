Министр обороны поздравил российских военных с освобождением Нью-Йорка

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил Девятую отдельную гвардейскую мотострелковую Мариупольско-Хинганскую ордена Республики бригаду с освобождением населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк) Донецкой Народной Республики. Текст телеграммы приводится в официальном телеграм-канале Минобороны.

"Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понес существенные потери и обратился в бегство. Вы с честью выполняете задачи на самых сложных и ответственных направлениях, проявляете массовый героизм и стойкость, доказывая, что бригада по праву носит почетное наименование "гвардейская", - указано в поздравительной телеграмме.