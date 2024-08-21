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Министр обороны поздравил российских военных с освобождением Нью-Йорка

19:17
  • среда
  • 21 августа 2024

Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил Девятую отдельную гвардейскую мотострелковую Мариупольско-Хинганскую ордена Республики бригаду с освобождением населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк) Донецкой Народной Республики. Текст телеграммы приводится в официальном телеграм-канале Минобороны.

"Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понес существенные потери и обратился в бегство. Вы с честью выполняете задачи на самых сложных и ответственных направлениях, проявляете массовый героизм и стойкость, доказывая, что бригада по праву носит почетное наименование "гвардейская", - указано в поздравительной телеграмме.

Кроме того Андрей Белоусов отметил, что благодаря умелым и решительным действиям военнослужащих соединения освобождено более 20 населенных пунктов на территории Запорожской области и ДНР.

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