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Школьников при сдаче ОГЭ хотят лишить еще одной лазейки

19:52
  • среда
  • 21 августа 2024

Планируется ввести новый запрет

На Обязательном государственном экзамене (ОГЭ), который сдают школьники в девятом классе, хотят запретить приводить в сочинениях примеры из аниме, манги, фанфиков и компьютерных игр.

Это следует из проекта параметров контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ на следующий год. Документ подготовлен Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) и опубликован на сайте Рособрнадзора.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев высказал мнение, что результаты экзаменов, которые сдают российские школьники после девятого класса в формате ОГЭ нужно учитывать при поступлении в колледжи и техникумы. Он отметил, что в наши дни конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения.

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