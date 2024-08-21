В штабе "Единой России" обсудили подготовку к электронному голосованию на выборах в МГД

Состоялась экспертная сессия, посвященная новациям избирательной системы Москвы

С 6 по 8 сентября в столице состоятся выборы в Мосгордуму. В преддверии этого события пройдет тестирование системы электронного голосования, чтобы проверить, насколько она готова выдержать любые нагрузки, сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Председатель Алексей Шапошников констатировал, что электронное голосование стало основным способом волеизъявления москвичей. А президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов напомнил, что москвичи, голосующие онлайн, становятся участниками акции "Миллион призов". Он напомнил:

"Это приятная возможность выиграть баллы, которые можно потратить на благотворительность, на пополнение карты "Тройка", обменять на товары и услуги партнеров программы или получить скидку при покупке. Для многих жителей эта акция стала уже традицией".

Примечательно, что электронное голосование не отменяет наблюдателей на участках. Их работа происходит онлайн, через электронный кабинет, возможности которого позволяют увидеть любые нарушения информационной цепочки и моментально выявить нарушения.

"Дистанционное голосование на выборах в Москве полностью сняло проблему открепительных удостоверений и досрочного голосования", - заявил лидер столичного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.

Напомним, что информацию о выборах в МГД–2024 можно получить на специальной странице mos.ru. Избиратели из ТиНАО могут узнать подробности о выборах муниципальных депутатов на странице МГИК.

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