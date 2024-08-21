Женитьба сына Наташи Королевой на бывшей стриптизерше оказалась особенной

Певица объяснила, почему

Сегодня, 21 августа, единственный сын певицы Наташи Королевой Архип сочетался браком с бывшей стриптизершей Мелиссой Фокс (в миру Анна Волынкина). Влюбленные сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге в узком кругу самых близких и друзей.

Анна, к слову, родом из Ташкента, но детство и юность провела в Новокузнецке, после чего переехала в Москву. Она оставила стриптиз после того, как стала встречаться с Архипом, сейчас она зарабатывает визажем.

Наташа Королева назвала женитьбу сына особенной, и на это есть несколько причин. В частности, 21 августа 21 год назад певица сама вышла замуж за Сергея Глушко, отца Архипа, который, к слову, сколотил внушительную карьеру в стриптизе. Более того, влюбленные оформили отношения в том же самом ЗАГСе на Английской набережной и сделали это в Год семьи.

"Это тоже очень важно, потому что семья для каждого из нас самое главное, что есть в жизни", - заявила Наташа Королева "МК".

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