ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Женитьба сына Наташи Королевой на бывшей стриптизерше оказалась особенной

21:04
  • среда
  • 21 августа 2024

Певица объяснила, почему

Сегодня, 21 августа, единственный сын певицы Наташи Королевой Архип сочетался браком с бывшей стриптизершей Мелиссой Фокс (в миру Анна Волынкина). Влюбленные сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге в узком кругу самых близких и друзей.

Анна, к слову, родом из Ташкента, но детство и юность провела в Новокузнецке, после чего переехала в Москву. Она оставила стриптиз после того, как стала встречаться с Архипом, сейчас она зарабатывает визажем.

Наташа Королева назвала женитьбу сына особенной, и на это есть несколько причин. В частности, 21 августа 21 год назад певица сама вышла замуж за Сергея Глушко, отца Архипа, который, к слову, сколотил внушительную карьеру в стриптизе. Более того, влюбленные оформили отношения в том же самом ЗАГСе на Английской набережной и сделали это в Год семьи.

"Это тоже очень важно, потому что семья для каждого из нас самое главное, что есть в жизни", - заявила Наташа Королева "МК".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Архип Глушко и Анна Волынкина
Архип Глушко и Анна Волынкина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.