Трамп намерен свалить на Европу помощь Украине

Крупные экономики должны активизироваться

В случае победы на президентских выборах Дональд Трамп будет требовать от европейских союзников того, чтобы основную нагрузку при оказании помощи Украине несли они, а не Америка. Об этом заявил доверенное лицо штаба республиканца Майк Уолтц.

"Европейцы, не Восточная Европа, а крупные экономики - Германия, Италия, Франция - должны активизироваться", - заявил он.

Уолтц указал на то, что Франция, чья экономика больше в несколько раз, вкладывается меньше, чем Польша, экономика которой оставляет желать лучшего, передает ТАСС.

"Мы буквально больше не можем позволить себе субсидировать европейскую безопасность", - отрезал Уолтц в беседе с журналистами.

При этом Дональд Трамп хочет более спокойного мира, заявил его старший советник Брайан Хьюз. Он уточнил, что стремление Трампа к стабилизации мировой обстановки касается как ситуации на Украине, так и Ближнего Востока заодно с ситуацией в Азиатском регионе, сообщает РИА Новости.

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