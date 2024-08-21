В России снизились цены на некоторые продукты

Приведены конкретные названия

В стране наблюдается общее снижение цен на плодоовощную продукцию. В частности, в период с 13 по 19 августа свекла подешевела на 3,8%, морковь на 2,8%, картофель на 2,6%, бананы на 2,0%, яблоки на 1,8%, помидоры на 1,5% и лук репчатый на 0,7%, передает НСН со ссылкой на данные Росстата.

Меж тем ранее стало известно о том, какие продукты питания подорожают в ближайшее время. Уже к концу этой недели в России резко подорожают молоко, масло, сыр и другие кисломолочные продукты. Сообщается, что цены вырастут от 5 до 30% в зависимости от товара.

Все дело в дефиците кадров, повышенной ставке Центробанка, а также увеличении стоимости молочных жиров на мировом рынке.

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