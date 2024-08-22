Состоялась премьера клипа группы Любэ на песню "За тебя, Родина-мать"

Клип вышел в День государственного флага России
SHAMAN, Николай Расторгуев, Александр Скляр и другие артисты снялись в новом клипе группы Любэ на песню "За тебя, Родина-мать"
Премьера клипа состоялась в День государственного флага России. Исполнители спели отрывки из композиции, которая впервые прозвучала на открытии Олимпиады в Сочи. Благодаря новым лицам, песня зазвучала свежо и по-новому.
В видео отражены достижения страны в спорте и космонавтике, а также показаны живописные локации нашей Родины.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram