Состоялась премьера клипа группы Любэ на песню "За тебя, Родина-мать"

Клип вышел в День государственного флага России

SHAMAN, Николай Расторгуев, Александр Скляр и другие артисты снялись в новом клипе группы Любэ на песню "За тебя, Родина-мать"

Премьера клипа состоялась в День государственного флага России. Исполнители спели отрывки из композиции, которая впервые прозвучала на открытии Олимпиады в Сочи. Благодаря новым лицам, песня зазвучала свежо и по-новому.

В видео отражены достижения страны в спорте и космонавтике, а также показаны живописные локации нашей Родины.

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