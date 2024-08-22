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В Чите задержали мужчину, обвиняемого в госизмене

06:05
  • четверг
  • 22 августа 2024

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям о содействии и участии в террористической деятельности, а также о государственной измене

В Чите задержали мужчину, обвиняемого в госизмене.

По версии УФСБ по Забайкалью, мужчина вовлекал людей через интернет для противоправных действий по "свержению власти" в России. 

Также читинец по заданию кураторов международной террористической организации собирал военные сведения и писал антиправительственные лозунги на зданиях. Возбуждено уголовное дело.

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