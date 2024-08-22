В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям о содействии и участии в террористической деятельности, а также о государственной измене
В Чите задержали мужчину, обвиняемого в госизмене.
По версии УФСБ по Забайкалью, мужчина вовлекал людей через интернет для противоправных действий по "свержению власти" в России.
Также читинец по заданию кураторов международной террористической организации собирал военные сведения и писал антиправительственные лозунги на зданиях. Возбуждено уголовное дело.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram