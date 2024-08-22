Российские подразделения прикрывает ЗРК "Тор - М2"

Комплекс поражает самолёты, вертолёты или баллистические ракеты врага

Российские военные активно теснят противника и в зоне проведения СВО. Силы подразделения "Центр" освободили от националистов населенный пункт Желанное в ДНР. За сутки только на Донецком участке фронта потери ВСУ составили более 600 человек, уничтожены десятки единиц вражеской бронетехники и артиллерийских орудий.

Надёжно прикрывает наши подразделения от нападения с воздуха зенитный ракетный комплекс "Тор - М2". Получив задачу, машина выдвигается на огневую позицию, где в течение нескольких минут расчёт приводит ЗРК в боевое положение. Точным выстрелом комплекс поражает самолёты, вертолёты или баллистические ракеты врага. Одним боекомплектом можно ликвидировать до восьми воздушных целей. При этом система автоматически распознаёт "свои" летательные аппараты.

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