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Израиль продолжает военную агрессию в секторе Газа

08:41
  • четверг
  • 22 августа 2024

Израильская авиация ударила по жилому дому

В ближневосточном конфликте, судя по всему, поставили на паузу переговорный процесс. Из Каира, где в эти дни проходили консультации, уже уехали члены делегаций США, Катара и Израиля. Руководство движения ХАМАС вообще отказалось от встречи из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.

На этом фоне Израиль продолжает военную агрессию. Авиация ударила по жилому дому на севере сектора Газа. По меньшей мере 11 человек, включая детей, погибли. Ещё одна атака пришлась на школу, в которой, по данным разведки ЦАХАЛ, находились боевики ХАМАС. Жертвами этого нападения стали трое палестинцев, 17 ранены.

А в Иерусалиме с протестами вышли ультраортодоксальные иудеи. Десятки человек заблокировали несколько улиц, не обошлось без стычек с полицией. Манифестанты выступают против повесток в армию - до сих пор они были освобождены от обязательного призыва.

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