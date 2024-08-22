Торжественные мероприятия проходят по всей стране

Сегодня в России отмечают День Государственного флага. Впервые триколор подняли военные моряки на русском фрегате "Орел" в конце 17 века. Но как государственный бело-сине-красный флаг был утвержден только в 1896 году. После революции ему на смену пришел алый стяг. И только в 1991 году над Россией вновь поднялся исторический триколор.

В честь символа единства и сплоченности в цвета флага сегодня окрашена вся страна. Торжественные мероприятия, концерты, флешмобы и спортивные состязания - от Дальнего Востока до Калининграда.

В столице Приморья утром состоялся автопробег. Колонна машин, украшенных триколорами, проехала от мемориала Боевой Славы Тихоокеанского флота до Новосильцевской береговой батареи на острове Русский. Отмечают День флага и на околоземной орбите.

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