Они пытались атаковать шесть регионов

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 22 августа, пресекла очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь — над Ростовской, четыре — над Белгородской, два — над Воронежской и по одному — над Брянской и Курской областями.

Ранее Министерство транспорта России поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Речь идет об аэродромах, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры.

Между тем российские специалисты создали ударный дрон "Ночная ведьма" со сбросом четырех боеприпасов, который является усовершенствованным аналогом украинской "Бабы-яги". Российскую разработку отличает использование отечественной системы связи, тогда как дрон противника работает на американском Starlink.

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