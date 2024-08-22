Это может произойти уже осенью

Украинские власти хотят уже приближающейся осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией. Об этом пишут местные средства массовой информации со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В материале не уточняется, как будет проходить пресловутый процесс "подготовки почвы" и в чем он будет заключаться — отмечается лишь, что Киев стремится "начать разговор" с Москвой.

В числе тем, которые украинские власти планируют поднять с российской стороной, журналисты называют обмен пленными по принципу "все на всех", продовольственную и ядерную безопасность, сообщает "Лента.ру".

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что предложения российского лидера Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта с Украиной не аннулированы. Однако представитель Кремля напомнил про нападение украинских националистов на Курскую область и заявил, что "на данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем".

Лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что ожидаемый провал украинской армии во время атаки на Курскую область откроет новые фронты внутри Украины. Политик отметил, что действия Киева в Курской области — это тщетные потуги сесть за стол переговоров с Москвой с "сильной позицией".

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