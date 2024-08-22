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В МИД пригрозили скорым ответом на заморозку российских активов

08:48
  • четверг
  • 22 августа 2024

Доверие к евро подорвано

Передача российских активов Украине ударит по европейской валюте.
Путин пригрозил ответить на воровство российских активов

Такие действия не могут остаться для Брюсселя без последствий, заявили РИА Новости в МИД России. Доверие к евро и репутация европейских финансовых институтов подорваны.

"Теперь всем в мире стало очевидно, что потерять доступ к управлению своими активами в Евросоюзе могут любые физические, юридические лица и целые государства", - говорится в сообщении.

Москва в скором времени ответит на заморозку Западом своих активов. В ее арсенале достаточно политических и экономических мер воздействия, которые можно использовать без ущерба российским экономическим операторам, подчеркнули дипломаты.

В конце июля ЕС направил Украине первый транша военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от "замороженных" российских активов. В Москве назвали этот шаг грубейшим нарушением международного права.

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