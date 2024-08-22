Россия ответит на усложнение Латвией процедуры продления ВНЖ россиянам

Это правовой произвол, заявили в Москве

Москва предпримет жесткие меры асимметричного характера в ответ на усложнение Латвией процедуры продления вида на жительство для граждан России. Об этом в четверг, 22 августа, предупредила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер МИД, "осуществленные российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны".

Чиновница заявила, что российская сторона не оставит без ответа правовой произвол, который творится в Латвии, сообщает РИА Новости.

Ранее Захарова указала на дискредитацию международных правовых структур и заявила о притеснении русских в странах Европы. Она подчеркнула, что в последние полтора-два года преследование соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности в странах Евросоюза стало системным. В частности, в Латвии наблюдается реальная угроза высылки россиян из страны.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, комментируя ущемление в правах русскоязычного населения Литвы, Латвии и Эстонии, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них больше, чем где-либо еще, нарушают права человека.

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