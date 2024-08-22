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СПЧ предложил не обменивать иностранных наемников ВСУ

09:18
  • четверг
  • 22 августа 2024

Они воюют за украинских националистов, в том числе в Курской области

Совет при президенте России по правам человека предложил запретить включать иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в процедуру обмена пленными. Об этом рассказал в четверг, 22 августа, председатель СПЧ Валерий Фадеев.
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Как напомнил Фадеев, "постоянно идут процессы обмена военнопленных". Однако в Совете убеждены, что "эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом".

Глава СПЧ пообещал, что Совет по правам человека выступит с такой инициативой, а также выразил расчет на то, что ее поддержат политики и общественность, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили, что незаконно пересекающие границу "специалисты и наемники" становятся законной военной целью для российских Вооруженных сил.

Тела погибших западных наемников так и остаются брошенными, в том числе на полях Курской области — украинские солдаты не рискуют жизнью, чтобы забрать раненых и убитых иностранцев.

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