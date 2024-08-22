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Киев хочет договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех"

09:24
  • четверг
  • 22 августа 2024

Процесс подготовки уже якобы начался

Украина готовится к переговорам с Россией этой осенью. Киев хочет обсудить обмен пленными по формуле "всех на всех", а также продовольственную и ядерную безопасность.

Об этом написало издание The Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к офису президента Владимира Зеленского. В чем именно заключается "процесс подготовки", в тексте не уточняется.

Накануне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев исключил переговоры с Украиной после атаки Киева на Курскую область. При этом в Киеве считают, что операция в Курской области – это попытка улучшить будущие переговорные позиции.

 

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