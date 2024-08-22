По всей стране проходят мероприятия в честь Дня государственного флага

Во всех регионах организуют концерты и шоу

Символ, который объединил миллионы людей, связал прошлое, настоящее и будущее великой страны. Россия отмечает один из самых важных и значимых праздников. День государственного флага. Бело-сине-красные триколоры украсили центральные улицы и площади каждого города и населенного пункта - от Чукотки до Калининграда. Во всех регионах организуют концерты и шоу, флешмобы и автопробеги. Десятки мероприятий проходят в столице.

Этот флаг видел еще Олимпиаду-80! У каждого участника автопробега во Владивостоке - своя история, вписанная в историю России. Для Марии Ким это ещё и дань памяти супругу. Два года назад он погиб, защищая Родину в ходе специальной военной операции.

"Я считаю, это замечательный праздник, который поддерживает патриотизм в стране, сейчас это очень важно, люди должны видеть, что мы со всей страной, с нашими ребятами", - отметила Мария.

По всей стране - от Камчатки до Владивостока, от Сахалина до Москвы - проходят праздничные автопробеги, развеваются большие и малые флаги России, звучит гимн. Огромные триколоры украшают склоны Якутии, горы Крыма, острова Красноярского края.

В Южно-Сахалинске волонтёры раздавали прохожим бело-сине-красные ленточки, а заодно расспрашивали, какое значение для каждого имеет родной флаг.

Флаги России - не только на земле, но и в небе. И даже в космосе! С борта МКС соотечественников поздравили Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин.

Автопробег ко Дню госфлага России впервые провели в лагере "Артек". А после школьники отправились в патриотическую экспедицию по местам партизанской славы Крыма и вместе с участниками СВО развернули российский триколор на горе Чатыр-Даг.

Все города России сегодня украшены. Флаги не только на парадных улицах. 79-летней жительнице Авдеевки Людмиле Руденко волонтёры к празднику привезли новенький триколор. Бабушка тщательно вымыла флагшток и сама установила долгожданный подарок на ворота дома.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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