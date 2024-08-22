Украинские военные попадают в плен целыми группами

Бойцы ВСУ сдаются

Информация о ситуации в приграничных районах Курской области. Для защиты граждан от атак украинских беспилотников в населённых пунктах устанавливают железобетонные укрытия. Их разместят в том числе в Курчатове, Курске и Железногорске, сообщили власти. Провокации ВСУ жёстко пресекают наши военные. Штурмовые группы выбили диверсантов ещё из одного посёлка.

Иностранный джип на обочине. На этом внедорожнике из поселка Нечаев пытались выехать украинские диверсанты. Машину "засек" оператор беспилотника и направил дрон точно в борт. Двое националистов убиты на месте. Остальные сбежали. Нечаев полностью под контролем российских бойцов.

Охота на бронетехнику, которую ВСУ пытается подтянуть в приграничные районы Курской области, идет постоянно. Вот националисты, увидев, что на их танк летит дрон-камикадзе, сразу дают задний ход. Но поздно. Только за один день наши подразделения ликвидировали более 20 единиц техники. А натовский Senator увели буквально из-под носа противника. Новенький. Пыль стряхнуть - и можно в бой.

Военные говорят, на линии огня американских "Страйкеров" и "Бредли", которые сопровождали диверсионно-террористические группы в первые дни, сейчас заметно меньше. Это один из признаков, что ВСУ как минимум ограничили переброску в Курскую область своих стратегических резервов. Стратегические означает последние.

Боевиков, которые успели окопаться или закрепиться вблизи населенных пунктов, круглосуточно обстреливают реактивные установки. Потери террористов за сутки - свыше 300 человек.

Каждый день в плен попадают целые группы националистов. Вот этих захватили после разгрома колонны. А эти сдались сами. Теперь в непечатных фразах проклинают Зеленского и своих генералов.

Из опасной зоны, где еще идут интенсивные бои, наши десантники вывозят местных жителей. Посадили в УАЗик бабушек. Надели каски. И оказалось, что пенсионерки совсем не теряют присутствия духа. Бабушек благополучно доставили в пункт временного размещения в Курске. Туда же сегодня привезли еще одну крупную партию гуманитарной помощи.

Под разгрузкой караваны из Астрахани, Ростова, Волгограда, Новосибирска. 12 тонн продуктов и предметов первой необходимости привезли жителям Курчатова. В наборы, которые передадут людям, есть все - от детского питания, до сезонной одежды.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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