Накануне СБУ пришли к настоятелю храма в Винницкой области

Фотография из Печерского суда Киева. Во время заседания митрополиту Павлу стало плохо. Год назад у архиерея уже был инфаркт. Но это не остановило раскольников, которые желают упечь митрополита в тюрьму лишь за его веру.

Гонения на священнослужителей на Украине вспыхнули с новой силой после того, как Рада с ликованием приняла закон о запрете Украинской православной церкви. И кто не подчинится, подпадает под статью об отрицании российской агрессии. Срок по ней — до восьми лет. Накануне СБУ пришли к настоятелю храма в Винницкой области. Его обвиняют в пророссийской пропаганде. Депутаты, затеявшие духовную трансформацию украинцев, предупреждают.

"Каждый должен выбрать, с Украиной он? И тогда добро пожаловать в церковь. Или он против Украины… И тогда вам в другом направлении", - заявил Петр Порошенко.

То есть выбора нет. Впрочем, на Украине к этому привыкли. За нового президента никто не голосовал, а старый - просроченный. Скоро и закончатся полномочия и у самой Рады. Напоследок - под прикрытием нового закона власти отбирают у канонической церкви ещё и храмы.

"Воинская повинность используется как оружие против УПЦ. В Ружичном районе Хмельницкого, военкомы несколько раз приходили, чтобы призвать людей в ряды ВСУ во время богослужений. По словам прихожан, многие мужчины больше не посещают службы. Они считают, что их отправляют на фронт выборочно только из-за их принадлежности к УПЦ", - пишут западные СМИ.

Борьба со всем российским ведётся по всем фронтам. Накануне президент Чехии Пётр Павел заявил, что подрыв "Северных потоков" был законной военной целью украинцев. В нашем МИДе ответили:

"Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. При том, что ранее с такими "мыслями" выступали только представители запрещённых международных террористических ячеек".

От чего точно не от кажется ни Европа, ни Украина, так от российских активов. Зеленский накануне требовал от своих кураторов побыстрей предоставить ему кредит хотя бы на 50 миллиардов - в счет доходов от замороженных российских активов. В нашем Министерстве иностранных дел напомнили, что транжирить российские деньги Брюссель не имеет право.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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