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В Москве стартовал международный форум врачей "Здоровая Евразия"

11:47
  • четверг
  • 22 августа 2024

В столицу прибыли медики из стран содружества

Масштабное событие в сфере здравоохранения. В Москве стартовал международный форум врачей "Здоровая Евразия".

В столицу прибыли медики из 9 стран содружества. Программа мероприятия обширная. В течении четырех дней участники пройдут интенсивные образовательные курсы, посетят ведущие научно - исследовательские институты, а также разработают собственные проекты, лучшие из которых получат грантовую поддержку.

"Мы открываем лаборатории, мы проводим образовательные семинары, в рамках которых все специалисты, фактически 150 человек, будут видеть лучшие практики, будут обмениваться опытом и в том числе, когда они будут вместе собираться уже по итогам вот этих всех площадок, в том числе будет выработан единый евразийский свод здоровья", - заявила Алена Аршинова, председатель Совета АНО "Евразия".

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Форум врачей "Здоровая Евразия"
Форум врачей "Здоровая Евразия"
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