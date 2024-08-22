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В Москве проходит международный детский культурный форум

11:49
  • четверг
  • 22 августа 2024

Среди гостей - 15 иностранных делегаций

Масштабное событие, собравшее более двух тысяч талантливых подростков со всей России и из-за рубежа. В московском Дворце пионеров на Воробьёвых горах в эти дни проходит третий международный детский культурный форум.

Среди гостей - 15 иностранных делегаций из Индии, Египта, Китая, Сербии, Белоруссии, Абхазии. Для участников подготовили лекции и мастер-классы, встречи с известными деятелями культуры, викторины, концерты, а также насыщенную экскурсионную программу.

Всего запланировано свыше 60 мероприятий. Кроме того, на полях форума подведут итоги конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства.

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