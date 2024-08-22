Фестиваль "Спасская башня" стартует 23 августа

Этот фестиваль уже 16-й по счету

Москва в ожидании грандиозного шоу. В пятницу в столице стартует один из главных военно-музыкальных фестивалей планеты "Спасская башня". Своё мастерство покажут лучшие оркестры России, Китая, Турции, Белоруссии и других стран. Зарубежные коллективы традиционно включают в программу русские народные песни и всемирно известные хиты.

Китайский оркестр под ритм барабана движется к Спасской башне, откуда и начнётся генеральная репетиция одноимённого фестиваля. Зрители в предвкушении.

Здесь, как в театре, три звонка перед началом представления. И вот когда прозвучал последний, всё начинается. Открывает фестиваль Президентский оркестр, обычно он выступает перед самыми высокими гостей: глав государств, правительств и дипломатических делегаций. С музыкантами на брусчатке Красной площади – рота почётного караула, известная идеальным чувством ритма, чеканным шагом и умением обращаться с оружием.

Следующими перед трибунами появляются гости из Китая. Начинают своё выступление они в знак уважения с русской народной песни. И звучит она почти без акцента.

Адмиралтейский оркестр из Санкт-Петербурга так душевно исполнил "Коробейников", "Полюшко" и "Яблочко", что трибуны подпевали, хлопали и готовы были пуститься в пляс. Гости из жаркого Таиланда не испугались вечерней московской прохлады и вышли на брусчатку босиком. Правда, не все. Некоторое участники не ограничились исполнение национальных песен, танцев или музыки.

Одно из самых ярких выступлений в национальных костюмах подготовил турецкий ансамбль танца щита и меча. Он появился в начале XIV века, во время осады одного из византийских городов солдаты стали повторять движения, сопровождающиеся ударами мечей о щиты. Так они поднимали свой боевой дух и устрашали противника.

"Амазонки Гвинеи" - так называется военный оркестр – выступали в форме, а не в национальных костюмах, но зрелищности это не убавило. Совсем наоборот.

Нашу страну представляют лучшие коллективы. Практически у каждого рода войск или силового ведомства свой. Сводный оркестр полиции МВД решил отдать дань городу, в котором фестиваль проходит.

Этот фестиваль уже 16-й. За всё время по Красной площади прошли более 160 коллективов из 57 стран мира. По размаху, красочности и зрелищности у "Спасской башни" нет конкурентов, она входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. Официальное открытие уже сегодня вечером.

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram