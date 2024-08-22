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Собянин: Мемориальные доски пяти Героям СССР и России установят до конца года

09:10
  • четверг
  • 22 августа 2024

Мэр подписал распоряжение

В Москве установят мемориальные доски героям Советского Союза и России. Детали рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Мэр подписал распоряжение об увековечении памяти участников Великой Отечественной войны: артиллериста, полковника Алексея Волошина; штурмана, генерал-полковника авиации - Александра Медведева; стрелка, ефрейтора Николая Сечкина; подполковника Ивана Палилова, а также штурмана, гвардии лейтенанта Татьяны Сумароковой, которой указом президента в 1995-м году было присвоено звание Героя России.

По словам мэра, все мемориальные доски будут установлены в столице до  конца года.

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