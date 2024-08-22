Мигрантов могут начать лишать гражданства России за сексуальное насилие

Такие поправки внесут в Госдуму

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым намерены инициировать законопроект, предлагающий лишать мигрантов российского гражданства за насильственные действия сексуального характера

Поправки могут расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства России. В него предлагают внести совершение любого насильственного действия или понуждение к действиям сексуального характера.

Наряду с этим парламентарии предлагают отбирать у мигрантов российские паспорта за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала, что количество мигрантов-нарушителей, выдворенных из нашей страны за семь месяцев 2024 года, увеличилось на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Группа парламентариев от ЛДПР разработала законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. Это касается низкоквалифицированных работников, которые не имеют российского гражданства и работают в нашей стране только на основании трудового договора или патента.

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