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Мигрантов могут начать лишать гражданства России за сексуальное насилие

09:29
  • четверг
  • 22 августа 2024

Такие поправки внесут в Госдуму

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым намерены инициировать законопроект, предлагающий лишать мигрантов российского гражданства за насильственные действия сексуального характера
Депутаты предложили запретить мигрантам переезжать с семьями

Поправки могут расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства России. В него предлагают внести совершение любого насильственного действия или понуждение к действиям сексуального характера.

Наряду с этим парламентарии предлагают отбирать у мигрантов российские паспорта за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала, что количество мигрантов-нарушителей, выдворенных из нашей страны за семь месяцев 2024 года, увеличилось на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Группа парламентариев от ЛДПР разработала законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. Это касается низкоквалифицированных работников, которые не имеют российского гражданства и работают в нашей стране только на основании трудового договора или патента.

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