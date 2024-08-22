Отцу Филиппа Киркорова грозит арест на 15 суток

Ему вменяют уклонение от уплаты штрафов

Суд зарегистрировал административное дело на народного артиста России Бедроса Киркорова. Отцу Филиппа Киркорова вменяют уклонение от уплаты штрафа.

Как сообщает РИА Новости, на портале мировых судей города Москвы в картотеке зарегистрированных дел содержится информация о том, что Бедрос Киркоров проходит по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Указанная статья предусматривает наказание вплоть до административного ареста на 15 суток.

При этом неизвестно, за что 92-летний Бедрос Киркоров получил штраф. Telegram-канал Mash утверждает, что пенсионер трижды превысил скорость, а поскольку до сих пор не оплатил выписанные ему штрафы, дело дошло до судебного разбирательства.

В 2021 году в аналогичной ситуации оказался сам поп-король российской сцены. Из-за неоплаченных штрафов певцу и продюсеру грозил штраф в двукратном размере от суммы штрафов, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. В конечном счете Киркоров погасил все имевшиеся у него задолженности, а потому судопроизводство было прекращено.

Однако, как оказалось, это не последнее общение певца с судом. Уже через полгода мировой судья наложил на Киркорова штраф в шесть тысяч рублей за парковку в неположенном месте.

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