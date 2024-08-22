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Отцу Филиппа Киркорова грозит арест на 15 суток

10:01
  • четверг
  • 22 августа 2024

Ему вменяют уклонение от уплаты штрафов

Суд зарегистрировал административное дело на народного артиста России Бедроса Киркорова. Отцу Филиппа Киркорова вменяют уклонение от уплаты штрафа.
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Как сообщает РИА Новости, на портале мировых судей города Москвы в картотеке зарегистрированных дел содержится информация о том, что Бедрос Киркоров проходит по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Указанная статья предусматривает наказание вплоть до административного ареста на 15 суток.

При этом неизвестно, за что 92-летний Бедрос Киркоров получил штраф. Telegram-канал Mash утверждает, что пенсионер трижды превысил скорость, а поскольку до сих пор не оплатил выписанные ему штрафы, дело дошло до судебного разбирательства.

В 2021 году в аналогичной ситуации оказался сам поп-король российской сцены. Из-за неоплаченных штрафов певцу и продюсеру грозил штраф в двукратном размере от суммы штрафов, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. В конечном счете Киркоров погасил все имевшиеся у него задолженности, а потому судопроизводство было прекращено.

Однако, как оказалось, это не последнее общение певца с судом. Уже через полгода мировой судья наложил на Киркорова штраф в шесть тысяч рублей за парковку в неположенном месте.

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Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров
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