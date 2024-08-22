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В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме

10:15
  • четверг
  • 22 августа 2024

Есть пострадавшие

В Пермском крае в многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси.

Инцидент произошел в городе Кизел на улице Ленина. После взрыва обрушились перекрытия, разрушены несколько квартир. По предварительным данным, есть пострадавшие, их число пока не уточняется. В МЧС сообщили об одном спасенном мужчине.

На месте работают экстренные службы. Жителей пострадавших квартир эвакуируют. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин держит ситуацию на личном контроле.

"Поручил оперативно докладывать о ситуации и оказывать всю необходимую помощь жителям", - написал он в своем telegram-канале.   

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