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Железобетонные укрытия начали возводить в Курской области

10:20
  • четверг
  • 22 августа 2024

Снабдят ими и город энергетиков Курчатов

В Курске в четверг, 22 августа, началась установка железобетонных укрытий. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов.
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Как написал политик в своем Telegram-канале, соответствующее решение было принято оперативным штабом. Администрация Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий. В планах — размещение таких укрытий на 60 остановках общественного транспорта.

Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске, в Курчатове, расположенном близ Курской атомной электростанции, также установят укрытия.

Российский лидер Владимир Путин, проводя совещание по ситуации в Курской области, подчеркнул: сейчас главное — выбить противника с российских территорий, обеспечить надежное прикрытие государственной границы, а также поддержать людей, которые нуждаются в помощи и защите.

В России заработал Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов. Он занимается повышением эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы. Также в функционал совета входят задачи по защите территории и населения регионов.

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