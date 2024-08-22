"Традиция Будды": Премьер Индии призвал к миру в Европе

Нарендра Моди обсуждал эту тему с российским президентом в Москве

Индия верит в традицию Будды, а это означает мир, а не в войну. Такое заявление сделал в четверг, 22 августа, глава индийского правительства Нарендра Моди.

Как подчеркнул политик, нам всем необходимо "быть вместе, чтобы противостоять вызовам, которые угрожают человечеству", при этом Нью-Дели концентрируется на дипломатии и диалоге со всеми сторонами конфликта.

Сегодняшняя Индия говорит о развитии всех, поддерживает всех и думает об интересах всех, цитирует заявление Моди ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 июля и российским лидером Владимиром Путиным 5 июля задавал своим визави вопрос о возможности ограниченного по времени перемирия. Однако оба политика отказались из опасений, что это даст преимущество противнику.

Между тем СМИ утверждают, что украинские власти хотят уже приближающейся осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией. По данным источников, Киев стремится "начать разговор" с Москвой.

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