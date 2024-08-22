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В США потребовали прекратить помощь Украине за подрыв "Северных потоков"

11:01
  • четверг
  • 22 августа 2024

По неофициальным данным, за диверсию разыскивают украинского дайвера

Запад должен прекратить поддерживать Украину из-за новых данных о причастности украинских граждан к подрыву газопроводов системы "Северный поток". Такое мнение высказал бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
Залужный ответил на публикации о причастности к диверсии на "Северных потоках"

Как отметил политик в статье для издания The American Conservative, "очевидная готовность Украины развязать войну против своих номинальных друзей — еще одна причина для союзников прекратить свою практически безоговорочную поддержку украинского правительства".

Бэндоу заявил, что киевский режим попытался втянуть в свой конфликт с Россией весь Североатлантический альянс. Однако прокси-война не оправдывает себя, если из-за нее может начаться полномасштабное столкновение с ядерной державой, подчеркнул эксперт.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет отношения к диверсии на газопроводах системы "Северный поток". По утверждению чиновника, Украина якобы попросту не располагает соответствующими возможностями, а значит, не могла организовать подрыв.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что вбросы о том, что взрыв "Северных потоков" организовали "дайверы-любители" — это попытка истинных заказчиков снять с себя ответственность, а также "классические фейки".

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