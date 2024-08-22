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По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта

10:47
  • четверг
  • 22 августа 2024

Водителей просят сохранять спокойствие

Движение автотранспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив временно перекрыто.

Об этом сообщил оперативный telegram-канал о ситуации на мосту. В Севастопольской бухте закрыли рейд, уточняет РИА Новости.

Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Местные СМИ пишут о ракетной опасности на полуострове. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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