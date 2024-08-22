По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Водителей просят сохранять спокойствие
Движение автотранспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив временно перекрыто.
Об этом сообщил оперативный telegram-канал о ситуации на мосту. В Севастопольской бухте закрыли рейд, уточняет РИА Новости.
Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Местные СМИ пишут о ракетной опасности на полуострове. Официального подтверждения этой информации пока нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram