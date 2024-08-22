Пулеметчики уничтожили две украинских БМП в зоне СВО

Поражена живая сила противника

Российские пулеметчики уничтожили живую силу и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Расчет крупнокалиберного пулемета "Утес" "Южной" группировки войск атаковал две вражеские БМП и скопление живой силы противника на донецком направлении, рассказали в Минобороны России.

"Утес" весит порядка 25 килограмм, но позволяет прицельно уничтожать цели с двух километров. Подразделения взаимодействуют с разведывательными подразделениями и расчетами противотанковых управляемых комплексов.

Ранее в Минобороны рассказали об ударах экипаже вертолетов Ми-35М по опорным пунктам противника в приграничных районах.

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