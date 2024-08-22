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Аэропорт Волгограда заработал после атаки беспилотников на регион

11:17
  • четверг
  • 22 августа 2024

Из графика выбилось несколько рейсов

Международный аэропорт Волгограда возобновил работу после атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом в четверг, 21 августа, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Пожар возник на военном объекте в Волгоградской области после падения дрона

Ограничения на использование воздушного пространства в регионе сняты. Волгоградский аэропорт вновь работает в штатном режиме.

При этом, судя по данным онлайн-табло, количество задержанных рейсов достигло 11, в том числе шесть на вылет и пять на прилет, сообщает "Интерфакс".

Ранее Министерство транспорта России поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Речь идет об аэродромах, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры.

При этом на Западе отмечали, что Россия успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению реактивных систем и беспилотников. РЭБ назвали одним из примеров российского технологического преимущества.

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