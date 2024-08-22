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Названа возможная причина взрыва газа в доме в пермском Кизеле

11:36
  • четверг
  • 22 августа 2024

Возбуждено уголовное дело

Причиной взрыва в жилом доме в Пермском крае могла стать неисправность газовой колонки в квартире на четвертом этаже.

Хозяин квартиры – любитель выпить. Он мог просто недосмотреть за газовой колонкой. На месте работают экстренные службы, ведется разбор завалов. Во время работ объявляют "минуты тишины", чтобы спасатели могли услышать голоса возможных пострадавших.

По последним данным, пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии. Из дома эвакуировали 26 человек, включая троих детей, сообщили в региональном главке МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв в многоэтажном доме на улице Ленина в пермском Кизеле прогремел утром 22 августа. Ударная волна снесла фасад и внутренние стены между первым и вторым подъездами.

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