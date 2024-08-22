Бригаду НАТО разместят в Финляндии у границы с Россией

Официально об этом объявят в ближайшие недели

Бронетанковая бригада НАТО численностью 4-5 тысяч военнослужащих будет размещена в финском городе Миккели недалеко от границы Финляндии с Россией.

Как сообщает газета Iltalehti, создаваемое подразделение относится к Forward Land Forces — передовым сухопутным войскам. Другие подробности относительно размещения этой бригады пока неизвестны.

Предполагается, что официальное заявление о размещении этой бригады будет сделано в ближайшие недели.

За минувший год количество стран, входящих в Североатлантический альянс, увеличилось до 32. Финляндия присоединилась к организации в апреле 20

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что НАТО "продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности", планируя учения в Финляндии.

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