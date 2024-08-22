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Китай поддержал идею России о создании собственного "Оскара"

12:01
  • четверг
  • 22 августа 2024

Речь идет об учреждении Открытой евразийской кинопремии

Китайская сторона поддерживает инициативу российской стороны по проведению Открытой евразийской кинопремии и созданию Евразийской академии кинематографических искусств. Об этом говорится в коммюнике премьер-министра России Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

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Политики встретились в Москве — это была уже 29-я регулярная встреча глав правительств двух стран.

Москва и Пекин отметили "значительную активизацию российско-китайских гуманитарных обменов по всем направлениям, выражают готовность содействовать дальнейшему расширению их масштабов".

В числе прочего Россия и КНР договорились "поощрять организацию обменных кинофестивалей и недель анимационного кино, оказывать содействие совместному кинопроизводству", сообщает ТАСС.

В 2023 году работа Российского оскаровского комитета была заморожена после того, как его покинули видные кинодеятели. Режиссер и продюсер Андрей Кончаловский сравнил собственный уход из комитета со своими многочисленными разводами, подчеркнув: "Что не живо — то отваливается, как ветки сухие".

Российский лидер Владимир Путин отмечал преимущество отечественного контента над зарубежным. Президент подчеркивал, что советские мультфильмы оказывают на зрителей эмоциональное и эстетическое воздействие иного уровня и "совсем другого качества" по сравнению с западными анимационными лентами.

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