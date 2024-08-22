Тревога отменена: Движение по Крымскому мосту восстановлено

Мост был перекрыт около 45 минут

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Мост был закрыт около 45 минут.

В Севастополе отменена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем telegram-канале.

Официально о причинах объявления воздушной тревоги и перекрытия Крымского моста не сообщается. СМИ писали о ракетной опасности.

Ранее о временном перекрытии автомобильного движения по Крымскому мосту сообщил оперативный telegram-канал о ситуации на мосту. Водителей находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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