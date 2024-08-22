ФСБ завела дело на иностранных репортеров, проникших в Курскую область

Их объявят в международный розыск

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в Курской области в отношении иностранных журналистов.

Речь идет об американском журналисте CNN Нике Пейтоне Уолше, а также украинских корреспондентах Олесе Боровике и Диане Буцко, сообщили в ЦОС ФСБ. По данным спецслужбы, они незаконно пересекли границу и вели видеосъемку в районе Суджи.

Репортерам грозит до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.

Ранее по аналогичной статье было заведено дело против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

В МИД России отметили, что следователи также изучают факты, касающиеся пребывания журналистов газеты The Washington Post.

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