Белорусский лидер упрекнул ряд стран СНГ в нечестном отношении к России

Белоруссии следует объективно оценивать позицию Казахстана "в отношении текущих процессов". Такое заявление сделал министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, общаясь с белорусским послом Павлом Утюпиным.

Поводом для этого комментария стало заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что несколько стран постсоветского пространства "от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать". Политик в этом контексте напомнил, как в январе 2022 года Казахстан попросил помощи у ОДКБ из-за массовых беспорядков.

Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.

С учетом этого казахстанский политик призвал Минск "объективно оценивать позицию Астаны", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия строит интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимовыгодности всех участников этих процессов. Политик напомнил про преференции, которыми пользуются члены интеграционных региональных объединений.

Кроме того, Владимир Путин отмечал, что Россия готова к широкому международному обсуждению идей по построению безопасности в Евразии, в том числе со странами НАТО. Наша страна выступает за укрепление стабильности на планете и справедливое многополярное мироустройство.

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