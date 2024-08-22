Финляндия отказалась участвовать в неформальных встречах ЕС

Такое решение принято на время председательства Венгрии

Финляндия не собирается принимать участие в неофициальных министерских встречах венгерского председательства в Евросоюзе. Такое заявление в четверг, 22 августа, обнародовал финский кабмин.

В Хельсинки отметили, что комитет министров ЕС обсудил участие в неформальных министерских встречах, организованных в Венгрии во время ее председательства в ЕС, и пришел к выводу, что Финляндия пока не будет участвовать в этих встречах на политическом уровне.

Финляндия подтвердила, что это реакция на политику венгерских властей — в Европе уже высказывали недовольство самовольной поездкой премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, а также решением Будапешта упростить выдачу виз россиянам и белорусам, сообщает РИА Новости.

Ранее Венгрию, которая решила ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая Россию и Белоруссию, потребовали коллективно наказать. Группа из 70 депутатов Европарламента обратилась к Еврокомиссии с призывом приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне.

Также сообщалось, что члены ЕС решили сформировать вокруг Будапешта "санитарный кордон", который лишит Венгрию возможности принятия решений в Европе, чтобы стерилизовать венгерское председательство в Евросоюзе и сделать его "безобидным и незначительным".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram