В Приморье женщина родила четверняшек

Девочки появились на свет совсем крохотными

В Приморском перинатальном центре выписали маму с четырьмя детьми, которые родились в результате естественной беременности. Событие столь же радостное, насколько и редкое. Девочки появились на свет раньше срока, первые недели провели в реанимации. Теперь же, когда все тревоги позади, в семье прибавилось хлопот.

Четыре бутылочки, четыре кроватки, и в них все четыре девочки. Изабелла, Наоми, Малия и Мия. Мама Евгения не то что героиня, а уникальная, говорят врачи. Появление на свет четверняшек без искусственного оплодотворения - очень редкое событие.

Первое УЗИ показало только троих деток. Муж Дмитрий и Евгения не скрывают - опешили, но быстро привыкли к этой мысли. Однако на повторном обследовании выяснилось - младенцев будет четверо.

Девочки появились на свет раньше срока, на 29-й неделе. В операционную мама попала экстренно. Бригада из 15 врачей успешно провела операцию. Но сестры родились совсем крохотными, самая маленькая весила всего 940 граммов. Два месяца врачи и стойкая мама выхаживали четверняшек. Сначала они находились в кювезах, питались только через зонд, получали дополнительный кислород.

"Конечно, когда поступают такие дети, совсем крошечные, когда ты видишь, как они на глазах становятся крепче, за них переживаешь, как за своих", - говорит Светлана Снегур, врач-неонатолог высшей категории отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Приморского краевого Перинатального центра.

Сейчас девочки окрепли, почти в два раза набрали вес и кушают уже самостоятельно. Такому аппетиту дочек мама рада и только успевает поглядывать за бутылочками.

Дома четверых девчонок и маму ждет не только папа, но и еще четверо детей. Самому младшему из которых всего годик. А старшая Екатерина признается, когда узнала, что будет еще четыре сестры, сначала была в замешательстве.

В строящемся доме пока готова только одна, но, пожалуй, главная комната. Четыре кроватки не уместить, поэтому мебель выбирали, что называется, на вырост. Волнительные минуты перед входом - и вот семья знакомится с сестренками, а папа впервые берет их на руки.

Впереди, конечно, будут и наблюдения медиков, и постоянный контроль новорожденных. Но врачи уверенны, что в такой дружной полной любви семье у девочек точно все будет хорошо.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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