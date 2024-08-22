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На юге Москвы устроили МотоКосмоПробег

14:56
  • четверг
  • 22 августа 2024

Патриотические акции проходят в столице в День Государственного флага

Сегодня День Государственного флага России. В Москве запланированы десятки акций, выступлений артистов и мастер-классов.

Праздничные мероприятия начались ещё в полночь, автопробегом по Садовому кольцу. К акции присоединились около 500 машин. Водители украсили свои автомобили флагами России и гербами Москвы.

Вообще флаги нашей страны сегодня можно увидеть по всему городу. Столицу украсили почти две с половиной тысячи специальных конструкций, в том числе на мостах и набережных. Флагштоки с триколором установили у государственных зданий. Ну а на домах-книжках на Новом Арбате ближе к вечеру будут транслировать видеоролики.

А в эти минуты на юге города проходит МотоКосмоПробег. По улицам Чертаново Южное, а также Бирюлёво Западное и Восточное проезжает колонна мотоциклистов с флагами России. Запланированы несколько остановок, где можно сделать памятные фото.

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